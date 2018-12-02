ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

В Україні оновили інструкцію узгодження в'їзду іноземних журналістів в Крим

Новини » Політика    02.12.2018 - 12:30
В Україні оновили інструкцію узгодження в'їзду іноземних журналістів в Крим
Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

На період воєнного стану оновлена інструкція узгодження в'їзду іноземних журналістів в окупований Крим

В Україні на період воєнного стану оновлена інструкція узгодження в'їзду іноземних журналістів в окупований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інформаційної політики.

Мінінформполітики спільно з Державною міграційною службою та Державною прикордонною службою прийняли рішення на період дії правового режиму воєнного стану залишити в силі механізм доступу іноземних журналістів у тимчасово окупований Крим з дещо оновленою інструкцією.

Як повідомляє в неділю прес-служба відомства, остаточне рішення про пропуск іноземних журналістів на територію тимчасово окупованого Криму буде прийматися ДПСУ в рамках покладених на неї повноважень щодо впровадження правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років. У зв'язку з військовим становищем чоловіків з російським громадянством будуть пускати в Україну тільки з гуманітарних причин.

Також заборонила в'їзд в Крим для іноземців. З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження будуть діяти протягом дії воєнного стану.

Зазначимо, ще раніше повідомлялося, що на кордоні відносно росіян діють посилені заходи контролю.

МІП та прикордонники розробляють механізм в’їзду іноземних журналістів у Крим Українських моряків вивозять з СІЗО, - Чийгоз
Новини України КримМинистерство информационной политики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся