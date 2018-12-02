В Україні оновили інструкцію узгодження в'їзду іноземних журналістів в Крим

Фото: КПВВ (dpsu.gov.ua)

На період воєнного стану оновлена інструкція узгодження в'їзду іноземних журналістів в окупований Крим

В Україні на період воєнного стану оновлена інструкція узгодження в'їзду іноземних журналістів в окупований Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інформаційної політики.

Мінінформполітики спільно з Державною міграційною службою та Державною прикордонною службою прийняли рішення на період дії правового режиму воєнного стану залишити в силі механізм доступу іноземних журналістів у тимчасово окупований Крим з дещо оновленою інструкцією.

Як повідомляє в неділю прес-служба відомства, остаточне рішення про пропуск іноземних журналістів на територію тимчасово окупованого Криму буде прийматися ДПСУ в рамках покладених на неї повноважень щодо впровадження правового режиму воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії у віці 16-60 років. У зв'язку з військовим становищем чоловіків з російським громадянством будуть пускати в Україну тільки з гуманітарних причин.

Також заборонила в'їзд в Крим для іноземців. З четверга, 29 листопада, адміністративний кордон з окупованим півостровом можуть перетинати виключно громадяни України. Обмеження будуть діяти протягом дії воєнного стану.

Зазначимо, ще раніше повідомлялося, що на кордоні відносно росіян діють посилені заходи контролю.