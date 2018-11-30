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МИП и пограничники разрабатывают механизм въезда иностранных журналистов в Крым

Новости » Политика    30.11.2018 - 23:54
МИП и пограничники разрабатывают механизм въезда иностранных журналистов в Крым
Фото: въезд в оккупированный Крым (dpsu.gov.ua)

Госпогранслужба на время военного положения ввела ограничения на въезд иностранцев на территорию оккупированного Россией полуострова

Министерство информационной политики совместно с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой разрабатывают процедуру для возможности доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Крым во время военного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу MИП.

В Мининформполитики напоминают, что на время введенного в отдельных областях Украины военного положения Госпогранслужба ввела ограничение на въезд иностранных граждан на территорию оккупированного Россией Крыма.

"В связи с введением Госпогранслужбой Украины ограничений на въезд иностранных граждан на территорию временно оккупированной Автономной Республики Крым на время действия правового режима военного положения, Министерство информационной политики в контакте с Государственной миграционной службой и Государственной пограничной службой Украины работают над выработкой процедуры, которая обеспечит механизм доступа иностранных журналистов во временно оккупированный Крым", - говорится в сообщении

Напомним, ранее Украина закрыла въезд для мужчин из России в возрасте 16-60 лет. В связи с военным положением мужчин с российским гражданством будут пускать в Украину только по гуманитарным причинам.

 

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