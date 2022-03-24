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В Украине назревает экологическая катастрофа из-за убитых российских военных, - Анатолий Котляр

Фото: подбитая российская военная техника (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

Россия не забирает тела своих убитых солдат, которые погибли на территории Украины с начала полномасштабной войны. Теперь они разлагаются, выделяют трупный яд и представляют большую угрозу для экологии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и. о. директора управления здравоохранения Сумской области Анатолия Котляра "Суспильному".

"Они не нужны той стороне, они их не забирают, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", - рассказал Котляр.

По его словам, тела российских военных без документов и опознавательных знаков, поэтому их трудно идентифицировать.

"По норме гуманитарного международного права нужно взять биологические заборы для того, чтобы потом определить по ДНК - кто это", - отметил эксперт.

Чтобы хранить трупы, Сумская военная администрация заказала 10 рефрижераторов, но из-за блокировки железной дороги их не смогли доставить. Потому найденные тела российских военнослужащих сейчас упаковывают в полиэтиленовые пакеты и хранят их.

"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после того как победим, мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", - добавил Котляр.

Напомним, оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии жилые дома в Сумской области, есть жертвы.

Ранее мы писали о том, что россияне в ОРДЛО мобилизуют мужчин в возрасте до 65 лет и студентов.

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