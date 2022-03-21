ru ua
Пн, 21 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии жилые дома в Сумской области, есть жертвы

Новина українською →
Тростянец , Понедельник 21 марта 2022 02:35
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии жилые дома в Сумской области, есть жертвы Фото: Вооруженные силы Российской Федерации (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 20 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Тростянец Сумской области. Из тяжелой артиллерии удары были нанесены по жилым домам местных жителей. В результате инцидента погибло 3 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумской областной прокуратуры.

По данным следствия, 20 марта российские военные, применяя средства, запрещенные международным правом, из тяжелой артиллерии обстреляли жилые дома жителей города Тростянец.

"Оккупанты фактически уничтожили несколько домов и убили трех проживавших там пенсионеров. В результате обстрела погибли 64-летний Валентин Васильевич, 70-летний Николай Тихонович и 73-летняя Екатерина Петровна", - говорится в сообщении.

Также повреждено еще несколько многоквартирных жилых домов и магазин.

Напомним, в Чернигове оккупанты расстреляли машину, которая развозила воду. Погибли два человека.

Мы также писали о том, что в Луганской области нет ни одного населенного пункта, который бы не обстреляли оккупанты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Сумская область
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе