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Россияне в ОРДЛО мобилизуют мужчин в возрасте до 65 лет и студентов, - Денисова

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Понедельник 21 марта 2022 20:02
Россияне в ОРДЛО мобилизуют мужчин в возрасте до 65 лет и студентов, - Денисова Россия в ОРДЛО проводит мобилизацию (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

На временно оккупированных территориях россияне принудительно мобилизуют мужчин в возрасте до 65 лет. Также в армию активно привлекают студентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову.

В частности, она призвала мировое сообщество усилить санкционный давление на Россию с целью прекращения военных действий.

По ее словам, на временно оккупированных территориях Луганской области по местному телевидению объявлена мобилизация населения. Оккупанты увеличивают возраст "военнообязанных" до 65 лет.

Также активно привлекают студентов, а именно всех учеников Луганского железнодорожного техникума официально вызывают в учебное заведение для проведения "регистрации".

Отмечается, что тем кому уже исполнилось 18 лет, лично звонит директор училища.

Такая же ситуация в Луганском медицинском университете. При этом "мобилизованным" выдают устаревшее снаряжение: экипировка образца 1974 года и защитные шлемы 1971 года выпуска.

По информации Денисовой, на Луганский мясокомбинат привезли шестнадцать тел уничтоженных украинскими войсками "мобилизованных".

Денисова отметила, что принудительная мобилизация в псевдогосударственных образованиях, подконтрольных России, является нарушением статьи 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Статья строго запрещает оккупационным властям заставлять лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах.

Ранее мы сообщали, что оккупанты убили в Харькове 96-летнего заключенного нацистских концлагерей.

Также мы писали, что российские оккупанты распространяют фейк об обстреле ВСУ города в Запорожской области.

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