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В Україні назріває екологічна катастрофа через убитих російських військових, - Анатолій Котляр

Фото: підбита російська військова техніка (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

Росія не забирає тіла своїх убитих солдатів, які загинули на території України з початку повномасштабної війни. Тепер вони розкладаються, виділяють трупну отруту і становлять велику загрозу для екології України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в. о. директора управління охорони здоров'я Сумської області Анатолія Котляра "Суспільному".

"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, перш за все екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - розповів Котляр.

За його словами, тіла російських військових без документів і розпізнавальних знаків, тому їх важко ідентифікувати.

"За нормою гуманітарного міжнародного права потрібно взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити по ДНК - хто це", - зазначив експерт.

Щоб зберігати трупи, Сумська військова адміністрація замовила 10 рефрижераторів, але через блокування залізниці їх не змогли доставити. Тому знайдені тіла російських військовослужбовців зараз упаковують в поліетиленові пакети і зберігають їх.

"Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після того, як переможемо, ми кожного з них ідентифікуємо і повернемо їх батькам", - додав Котляр.

Нагадаємо, окупанти обстріляли з важкої артилерії житлові будинки в Сумській області, є жертви.

Раніше ми писали про те, що росіяни в ОРДЛО мобілізують чоловіків віком до 65 років та студентів.

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