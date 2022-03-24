В Україні назріває екологічна катастрофа через убитих російських військових, - Анатолій Котляр

"Вони не потрібні тій стороні, вони їх не забирають, вони залишаються у нас і становлять дуже велику загрозу, перш за все екологічну. Розкладаючись, людське тіло виділяє трупну отруту", - розповів Котляр.

За його словами, тіла російських військових без документів і розпізнавальних знаків, тому їх важко ідентифікувати.

"За нормою гуманітарного міжнародного права потрібно взяти біологічні забори для того, щоб потім визначити по ДНК - хто це", - зазначив експерт.

Щоб зберігати трупи, Сумська військова адміністрація замовила 10 рефрижераторів, але через блокування залізниці їх не змогли доставити. Тому знайдені тіла російських військовослужбовців зараз упаковують в поліетиленові пакети і зберігають їх.

"Потрібно визначати місця, де їх тимчасово прикопувати, а після того, як переможемо, ми кожного з них ідентифікуємо і повернемо їх батькам", - додав Котляр.