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В Украине началась пятая неделя онлайн-школы: опубликованы темы и расписание

Новости » Общество     04.05.2020 - 10:15
В Украине началась пятая неделя онлайн-школы: опубликованы темы и расписание
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Первое занятие начинается в 10:00

Сегодня, 4 мая, началась пятая неделя Всеукраинской школы онлайн опубликованы расписание и темы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки (МОН).

Традиционно, онлайн-уроки можно посмотреть на YouTube МОН или в прямом эфире украинских телеканалов. Первое занятие начинается в 10:00.

Напомним, 6 апреля в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для школьников с пятого по одиннадцатый класс. Так, ежедневно дистанционно изучают 11 предметов.

Отметим, Министерство образования изменило условия подачи документов абитуриентами для вступления в университеты на период карантина.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о шагах после 11 мая, будут запускать адаптивный карантин. Как он отметил, на заседании Совета экономического развития ведущие экономисты поддержали правительственный план, что нужно запускать адаптивный карантин.

Напомним, Кабинет министров примет ряд решений относительно ослабления карантина с 11 мая.

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