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В Минобразования изменили условия подачи документов абитуриентам

Новости » Общество     30.04.2020 - 16:20
В Минобразования изменили условия подачи документов абитуриентам
Фото: Егор Стадный (скриншот видео)

Контрактники смогут подать вступительные документы дистанционно

Министерство образования изменило условия подачи документов абитуриентами для вступления в университеты на период карантина. Об этом сообщил заместитель министра образования Егор Стадный, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, абитуриентам, которые поступают на контрактное обучение, разрешено подавать документы дистанционно.

"Ранее нужно было очно подавать оригинал заявления подкреплен подписью. Для студентов, которые будут зачисляться на контрактные места мы делаем полностью дистанционную ​​подачу таких документов. Сканированные копии документов можно направлять университетам, чтобы избежать чрезмерного передвижения", - сообщил Стадный.

Также в МОН планируют продлить срок подачи оригиналов документов для бюджетников, а также разрешить подачу документов почтой.

"Мы планируем продлить период приема оригиналов заявлений и позволить подачу оригинала заявления с подписью по почте", - сказал Стадный.

Єгор Стадний про завершення навчального року в університетах та коледжах

Заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний розповість про завершення навчального року в університетах та коледжах, а також як і коли проходитиме вступна кампанія цього року. Все про зміни в освіті під час карантину: http://mon-covid19.info/ #ВищаОсвіта #Вступ2020

Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 30 квітня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что сроки вступительной кампании могут быть смещены из-за Внешнего независимого оценивания (ВНО). При этом часть вступительной кампании планируют провести дистанционно.

Также сообщалось, что МОН из-за карантина в Украине подготовило два сценария проведения ВНО-2020.

Студенты вузов закончат учебный год дистанционно, - МОН МОН выделит 100 млн гривен на создание учебно-практических центров
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