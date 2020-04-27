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"Всеукраинская школа онлайн" начнет показывать уроки для 1-4 классов

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 16:13
"Всеукраинская школа онлайн" начнет показывать уроки для 1-4 классов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Уроки для 1-4 классов будут показывать во вторник и четверг с 09:00 до 10:00

Проект "Всеукраинская школа онлайн" с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, программа рассчитана на пять недель и состоит из четырех предметов: украинский язык, математика, наука и искусство.

Каждый урок длиться 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций.

Уроки будут транслировать еженедельно во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00 на телеканалах:

  • 1-й класс - "Пиксель";
  • 2-й класс - UA: Первый;
  • 3-й класс - UA: Культура;
  • 4-й класс - "Плюсплюс".

Также онлайн-версии занятий будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Уроки переводить жестовый язык.

"Основная цель проекта - помочь детям начальной школы, которые не имеют современных девайсов, подключение к Интернету, поддержки взрослых, учиться дистанционно. Учитывая количество обращений по организации учебного процесса для самых маленьких, сделать это было нашим долгом", - отметила генеральный директор Директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Вероника Селега.

Напомним, 6 апреля в Украине стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для школьников с пятого по одиннадцатый класс. Так, ежедневно дистанционно изучают 11 предметов.

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