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В Украине с понедельника стартует "Всеукраинская школа онлайн"

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 14:54
В Украине с понедельника стартует "Всеукраинская школа онлайн"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Уроки будут транслироваться с понедельника по пятницу

В понедельник, 6 апреля, в Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Владимир Зеленского в Facebook.

Программа проекта рассчитана на школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов.

"Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям... 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины", - говорится в сообщении.

Так, ежедневно, с понедельника по пятницу, в 10:00 уроки будут транслировать украинские телеканалы:

• 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина
• 6-й класс - ZOOM и NewsOne
• 7-й класс - ZIK
• 8-й класс - Индиго и УНИАН
• 9-й класс - Рада и UA:Культура
• 10-й класс - UA: Первый
• 11-й класс - М1

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

"Просьба к родителям: следите за расписанием уроков, поощряйте детей к просмотру и присоединяйтесь к познавательному контенту всей семьей", - заявил Зеленский.

Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект...

Опубліковано Володимиром Зеленським Вівторок, 31 березня 2020 р.

Напомним, в связи с продлением карантина в Украине до 24 апреля Министерство образования изменит сроки вступительной кампании и дату проведения ВНО.

Кроме того, ВНО в Украине в этом году будет проведено, однако его сроки могут сместить. Пробное ВНО должно было состояться 4 и 11 апреля.

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