Адаптивный карантин: Шмыгаль рассказал о шагах после 11 мая

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Ведущие экономисты страны согласны с предложением запуска адаптивного карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал о шагах после 11 мая, будут запускать адаптивный карантин. Об этом он сообщил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, на заседании Совета экономического развития ведущие экономисты поддержали правительственный план, что нужно запускать адаптивный карантин.

"Вчера на Совете экономического развития мы беседовали с ведущими экономистами. Они поддержали правительственный план, согласны с предложением, что нужно запускать адаптивный карантин. Это означает, что в случае вспышки инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая ", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров на следующей неделе в среду примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая.

Подчеркнем, ранее правительство представило план выхода страны из карантина, состоящий из пяти этапов. Чуть позже Шмыгаль уточнял, что этапы могут начинаться одновременно.

В частности, на первом этапе планируется открытие парков, скверов, прибрежных зон, части объектов индустрии красоты и кофеен с обслуживанием на вынос. На втором этапе - разрешат работу общепитов с обслуживанием на вынос, отелей, возобновят обучение в выпускных классах школ и подготовку к ВНО.

Третий этап предполагает открытие спортивных и детских площадок, ТРЦ (без развлекательных и детских зон), кинотеатров и театров. На четвертом - полноценно заработает метро и весь наземный общественный транспорт, рестораны, развлекательные заведения, учреждения культуры и образования. На пятом этапе снимут все ограничения полностью.