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Предприниматели устроили акцию протеста под Кабмином: требуют ослабить карантин

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 11:53
Предприниматели устроили акцию протеста под Кабмином: требуют ослабить карантин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Протестующие требуют разрешить работу малого и среднего бизнеса с 1 мая

Сегодня, 29 апреля, под Кабинетом министров представители малого и среднего бизнеса организовали акцию протеста с требованием ослабить карантинные меры. Об этом сообщает "UA:Суспільне".

Отмечается, что в акции принимают участие около 500 человек. Они частично перекрыли машинами улицу Грушевского, из-за чего правоохранители вызвали эвакуаторы, чтобы убрать транспортные средства, которые нарушают правила дорожного движения. В связи с этим между протестующими и правоохранителями произошел конфликт.

Участники протеста придерживаются карантина - стоят в масках и перчатках, а также на расстоянии метра друг от друга. Они требуют разрешить работу малому и среднему бизнесу с 1 мая с соблюдением карантинных требований.

Как отметил вышедший к протестующим народный депутат Ярослав Железняк, в комитетах будет выноситься вопрос ослабления карантина, а также вопрос освобождения от налогов, проверок и некоторой отчетности для предпринимателей.

Під Будинком уряду протестують проти карантинних обмежень. Учасники акції кажуть, що вони - підприємці. Стрімимо з місця події

Опубліковано Суспільне Новини Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина. Постановление вступило в силу сегодня, 29 апреля.

До этого президент Владимир Зеленский сообщал, что 1 мая свою работу смогут возобновить продуктовые рынки, которые были закрыты в рамках карантинных мер.

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