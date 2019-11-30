В Україні з початку року зареєстрували 130 тисяч ДТП

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

В аварія загинули понад 2700 людей

В Україні від початку року за 8 місяців, протягом січня - жовтня, сталося близько 130 тисяч аварій на дорогах. Про це повідомили у Департаменті патрульної поліції, передає "Укрінформ".

Як зазначив перший заступник начальника Департаменту Олексій Білошицький, у цих автопригодах загинули понад 2700 людей.

"Майже 130 тисяч ДТП за 10 місяців цього року, це понад 26 тисяч 700 травмованих людей… Дві тисячі 716 людей загинули на наших дорогах цього року", - сказав Білошицький.

Також від додав, що минулого року поліція зареєструвала 63 тисячі водіїв, які кермували без посвідчення водія.

Нагадаємо, 29 листопада у Печерському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. На вулиці Лаврській автомобіль Hyundai tucson в'їхав у бічну пасажирську частину легкового автомобіля Volkswagen polo. Один з учасників був госпіталізований.

Додамо, у четвер, 28 листопада, у Волинській області сталося зіткнення двох легкових автомобілів та трактора. В результаті ДТП загинули 2 людини, та ще одна людина була травмована. Поблизу села Гаївка автомобіль "ВАЗ" зіткнувся з попутним трактором New Holland та автомобілем Opel Combo.