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В Киеве на Печерске произошло ДТП с пострадавшими

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 21:06
В Киеве на Печерске произошло ДТП с пострадавшими
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадал, как минимум, один человек

В Киеве в Печерском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с пострадавшими. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Отмечается, что авария произошла на улице Лаврской и заняла два ряда по направлению к Киево-Печерской лавре.

Предварительно, автомобиль Hyundai tucson въехал в боковую пассажирскую часть легкового автомобиля Volkswagen polo. На месте полиция, скорая.

"Один из участников был госпитализирован. Движение парализовано, информацию о происшествии устанавливаем", - говорится в сообщении.

В Киеве на Печерске произошло ДТП с пострадавшимиНапомним, в Черкассах сегодня, 29 ноября, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Отмечается, что в результате тройной аварии никто не пострадал, а на водителя автобуса был составлен протокол по статье 124 КУоАП, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства.

РБК-Украина писало, в четверг, 28 ноября, в Волынской области произошло столкновение двух легковых автомобилей и трактора. В результате ДТП погибли 2 человека, и еще один человек был травмирован.

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