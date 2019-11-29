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В Черкассах произошло тройное ДТП с автобусом

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 15:20
В Черкассах произошло тройное ДТП с автобусом
Фото: на месте ДТП (facebook / cherkasypatrulpolice)

В результате инцидента никто не пострадал

В Черкассах сегодня, 29 ноября, произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

По данным правоохранителей, водитель пассажирского автобуса "ПАЗ", двигаясь по проспекту Химиков, превысил скорость и столкнулся с автомобилем Mercedes, который в свою очередь въехал в автомобиль Hyundai.

Отмечается, что в результате тройной аварии никто не пострадал, а на водителя автобуса был составлен протокол по статье 124 КУоАП, то есть нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортного средства.

В Черкассах произошло тройное ДТП с автобусом

Напомним, в четверг, 28 ноября, в Волынской области произошло столкновение двух легковых автомобилей и трактора. В результате ДТП погибли 2 человека, и еще один человек был травмирован. Вблизи села Гаевка автомобиль "ВАЗ" столкнулся с попутным трактором New Holland и автомобилем Opel Combo.

Кроме того, вчера вблизи Одессы произошло сразу три масштабных ДТП с участием почти 20 автомобилей. В результате аварий, произошедших в районе клеверного моста, один человек погиб, еще четверо получили различные травмы. Предварительно, причиной ДТП является сильный туман.

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