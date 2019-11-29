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На Волыни в масштабном ДТП погибли два человека

Новости » Происшествия     29.11.2019 - 11:24
На Волыни в масштабном ДТП погибли два человека
Иллюстративное фото (РБК- Украина)

По факту ДТП полиция открыла уголовное дело

В Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей и трактора, в результате которого погибли два человека, еще один травмировался. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальную полицию в Волынской области.

Сообщается, что ДТП произошло в четверг, 28 ноября, около 18:00 на трассе Пища-Шацк в Шацком районе вблизи села Гаивка. Автомобиль "ВАЗ" столкнулся с попутным трактором "New Holland" и автомобилем "Opel Combo".

"В результате ДТП погибли 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка легковушки "ВАЗ". Оба жители села Полапы Любомльского района. Телесные повреждения также получил пассажир этого же транспортного средства - 63-летний житель райцентра Шацк. Его госпитализировали", - сообщили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц в полиции начали уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера, 28 ноября, на въезде в Одессу произошло сразу три масштабных ДТП с участием 17 автомобилей. В результате аварий один человек погиб, еще четверо получили различные травмы. В полиции отметили, что все аварии произошли в районе клеверного моста в условиях сильного тумана.

Также РБК-Украина писало, что в Днепре произошло ДТП между фурой и маршруткой. В результате два человека получили повреждения.

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