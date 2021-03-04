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В Украине могут появиться энергоаудиторы: закон приняли за основу

Автор: Юлия Струк

В Украине могут появиться энергетические аудиторы. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4507.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 270 парламентариев.

Законопроект подготовлен в рамках имплементации Директивы 2012/27/ЕС.

В нем определили основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; подходы к формированию стратегии обеспечения энергоэффективности зданий.

В законе прописаны основы энергетического аудита и энергетического менеджмента и тому подобное. Он регулирует порядок и особенности квалификации энергетических аудиторов, процедуры осуществления такого аудита.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал одобрить закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в Украине жилые и общественные здания запретили строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности.

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Новости Украины энергетикааудитВерховная Рада
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