В Украине могут появиться энергоаудиторы: закон приняли за основу

"За" проголосовали 270 парламентариев.

Законопроект подготовлен в рамках имплементации Директивы 2012/27/ЕС.

В нем определили основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; подходы к формированию стратегии обеспечения энергоэффективности зданий.

В законе прописаны основы энергетического аудита и энергетического менеджмента и тому подобное. Он регулирует порядок и особенности квалификации энергетических аудиторов, процедуры осуществления такого аудита.