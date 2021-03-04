В Украине могут появиться энергоаудиторы: закон приняли за основу

В Украине могут появиться энергетические аудиторы. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №4507.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 270 парламентариев.
Законопроект подготовлен в рамках имплементации Директивы 2012/27/ЕС.
В нем определили основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; подходы к формированию стратегии обеспечения энергоэффективности зданий.
В законе прописаны основы энергетического аудита и энергетического менеджмента и тому подобное. Он регулирует порядок и особенности квалификации энергетических аудиторов, процедуры осуществления такого аудита.
Напомним, ранее комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендовал одобрить закон за основу.
Как писало РБК-Украина, в Украине жилые и общественные здания запретили строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности.