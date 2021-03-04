В Україні можуть з'явитися енергоаудитори: закон прийняли за основу

В Україні можуть з'явитися енергетичні аудитори. Верховна рада прийняла за основу відповідний законопроект №4507.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 270 парламентаріїв.
Законопроект підготовлений у рамках імплементації Директиви 2012/27/ЄС.
У ньому визначили основні принципи державної політики у сфері енергетичної ефективності; особливості формування і виконання національних планів дій з енергоефективності; підходи до формування стратегії забезпечення енергоефективності будівель.
У законі прописані основи енергетичного аудиту та енергетичного менеджменту тощо. Він регулює порядок і особливості кваліфікації енергетичних аудиторів, процедури здійснення такого аудиту.
Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендував схвалити закон за основу.
Як писало РБК-Україна, в Україні житлові і громадські будівлі заборонили будувати без дотримання мінімальних вимог до енергоефективності.