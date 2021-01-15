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В Украине запретили строительство без соблюдения требований к энергоэффективности

Украина, Пятница 15 января 2021 15:28
В Украине запретили строительство без соблюдения требований к энергоэффективности
Фото: строительство (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В Украине отныне жилые и общественные здания нельзя строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности. Они являются обязательными для новостроек, реконструированных и капитально отремонтированных зданий.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Министерство развития общин и территорий разработало два приказа по минимальной энергоэффективности зданий и методике ее расчета, которые уже вступили в силу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что установление минимальных норм энергоэффективности позволит эффективно использовать энергоресурсы, а владельцы жилья и помещений смогут экономить на коммунальных платежах.

Такие требования в Украине установили впервые.

"Они позволят проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит его владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, чтобы получить класс энергоэффективности объекта не ниже "С", - информируют в Кабмине.

Исключения к которым не применяются эти требования:

  • индивидуальные жилые дома,
  • исторические здания,
  • здания промышленного, сельскохозяйственного назначения,
  • объекты транспорта, энергетики и обороны,
  • выполнение строительных работ по восстановлению отдельных конструкций зданий и сооружений, с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий),
  • восстановление функционирования объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения.

Напомним, летом стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине кредит на 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий.

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Новости Украины Общество строительствоэнергоэффективность

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