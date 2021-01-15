В Украине запретили строительство без соблюдения требований к энергоэффективности

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В Украине отныне жилые и общественные здания нельзя строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности. Они являются обязательными для новостроек, реконструированных и капитально отремонтированных зданий.

Об этом сообщает правительственный портал.

"Министерство развития общин и территорий разработало два приказа по минимальной энергоэффективности зданий и методике ее расчета, которые уже вступили в силу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что установление минимальных норм энергоэффективности позволит эффективно использовать энергоресурсы, а владельцы жилья и помещений смогут экономить на коммунальных платежах.

Такие требования в Украине установили впервые.

"Они позволят проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит его владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, чтобы получить класс энергоэффективности объекта не ниже "С", - информируют в Кабмине.

Исключения к которым не применяются эти требования:

индивидуальные жилые дома,

исторические здания,

здания промышленного, сельскохозяйственного назначения,

объекты транспорта, энергетики и обороны,

выполнение строительных работ по восстановлению отдельных конструкций зданий и сооружений, с целью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (аварий),

восстановление функционирования объектов, предназначенных для обеспечения жизнедеятельности населения.

Напомним, летом стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине кредит на 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий.