В Украине запретили строительство без соблюдения требований к энергоэффективности

В Украине отныне жилые и общественные здания нельзя строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности. Они являются обязательными для новостроек, реконструированных и капитально отремонтированных зданий.
Об этом сообщает правительственный портал.
"Министерство развития общин и территорий разработало два приказа по минимальной энергоэффективности зданий и методике ее расчета, которые уже вступили в силу", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что установление минимальных норм энергоэффективности позволит эффективно использовать энергоресурсы, а владельцы жилья и помещений смогут экономить на коммунальных платежах.
Такие требования в Украине установили впервые.
"Они позволят проводить термомодернизацию здания поэтапно, что позволит его владельцам более эффективно спланировать бюджет и дальнейшие работы, чтобы получить класс энергоэффективности объекта не ниже "С", - информируют в Кабмине.
Исключения к которым не применяются эти требования:
Напомним, летом стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине кредит на 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий.