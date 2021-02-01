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В Украине могут появиться энергоаудиторы: Раде рекомендуют принять закон

Украина, Понедельник 01 февраля 2021 10:55
В Украине могут появиться энергоаудиторы: Раде рекомендуют принять закон
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут появиться энергетические аудиторы. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4507 за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Законопроект подготовлен в рамках имплементации Директивы 2012/27/ЕС.

В документе определены основные принципы государственной политики в сфере энергетической эффективности; особенности формирования и выполнения национальных планов действий по энергоэффективности; подходы к формированию стратегии обеспечения энергоэффективности зданий.

В законе прописаны основы энергетического аудита и энергетического менеджмента и тому подобное. Урегулирован порядок и особенности квалификации энергетических аудиторов, процедуры осуществления такого аудита.

"По результатам обсуждения комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект об энергетической эффективности за основу", - указано в сообщении.

Напомним, в Украине жилые и общественные здания запретили строить без соблюдения минимальных требований к энергоэффективности. Они являются обязательными для новостроек, реконструированных и капитально отремонтированных зданий.

Как писало РБК-Украина, Европейский инвестиционный банк предоставит Украине кредит на 300 млн евро для повышения энергоэффективности общественных зданий.

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Новости Украины Энергетика энергоэффективностьВерховная Рада

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