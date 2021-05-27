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В Украине могут изменить обжалование публичных закупок: что предлагает закон

Автор: Юлия Струк

В Украине могут изменить обжалование публичных закупок. Это предусматривает законопроект №5309.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ предлагает изменения в статью 18 закона "О публичных закупках" по совершенствованию процесса подачи и рассмотрения жалоб. Предусмотрена подача жалоб в электронной форме путем заполнения унифицированных форм.

Согласно проекту, в случае обжалования тендерной документации субъект обжалования обязан предоставлять доказательства наличия нарушенных прав и охраняемых законом интересов, что позволит не допускать злоупотребления участниками правом на обжалование.

Предусматривается повышение прозрачности процесса обжалования благодаря публичности запросов органа обжалования и ответов на них. Однако в случае нарушения субъектом обжалования, заказчиком сроков и порядка предоставления информации, такую ​​информацию орган обжалования может не учесть при рассмотрении жалобы.

Лизинг включили в перечень услуг, на которые распространяется действие ЗУ "О публичных закупках".

Однако действие этого закона не распространяется на услуги финансовых учреждений по предоставлению кредитов, гарантий, а также услуги, необходимые для подготовки и реализации инвестиционных проектов, проектов государственно-частного партнерства, в том числе концессии, предоставляемых международными финансовыми организациями, членом которых является Украина.

Уточнены сроки обнародования информации о закупке при проведении упрощенной закупки.

К числу должностных лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, предлагают отнести уполномоченного по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

В документе прописан порядок присутствия сторон на заседании Комиссии по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

Комитет ВР по вопросам экономического развития рекомендует принять закон во втором чтении.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №5309 во втором чтении и в целом как закон с технико-юридическим доработкой", - указано в сообщении.

Напомним, год назад вступила в силу новая редакция закона "О публичных закупках". Она существенно сократила пространство для злоупотреблений и переплат.

Ключевым изменением стало введение обязательных упрощенных закупок от 50 тысяч гривен. Благодаря конкуренции поставщиков на этих торгах государственные и коммунальные органы власти и предприятия смогли сэкономить 2,9 млрд гривен от запланированного бюджета.

Как писало РБК-Украина, 19 апреля 2020 года порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизился с 200 до 50 тысяч гривен.

Так, парламентарии поддержали этот закон за основу в первом чтении 10 сентября позапрошлого года. А во втором чтении нардепы приняли закон 19 сентября 2019-го.

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