Новая редакция закона о публичных закупках: за год Украина сэкономила почти 3 млрд гривен

Год назад вступила в силу новая редакция закона "О публичных закупках" . Она существенно сократила пространство для злоупотреблений и переплат.

"Ключевым изменением стало введение обязательных упрощенных закупок от 50 тыс. грн. Благодаря конкуренции поставщиков на этих торгах государственные и коммунальные органы власти и предприятия смогли сэкономить 2,9 млрд грн от запланированного бюджета", - говорится в сообщении.

Обновленный закон предусматривает и более быструю альтернативу обязательным упрощенным закупкам - электронный каталог Prozorro Market. В государственном онлайн-магазине заказчики могут в несколько кликов покупать небольшие партии товаров широкого потребления: топливо, канцелярию, продукты, компьютерную технику, медицинские изделия.

"Электронный каталог Prozorro Market продемонстрировал, что публичные закупки могут быть не только эффективными и справедливыми, но и быстрыми и лишенными бюрократии. Для доступа к рынку публичных закупок предпринимателям достаточно один раз пройти квалификацию в Prozorro Market, а потом просто получать заказы на свои товары", - заявила замминистра развития экономики Светлана Панаиотиди.

Кроме того, 1,8 млрд грн удалось сэкономить государству благодаря тому, что бизнес получил право исправлять свои ошибки в тендерном предложении. Если бы не эта возможность, заказчики были бы вынуждены отклонять наиболее выгодные предложения и переходить к рассмотрению более дорогих.

Заказчики защитились от риска демпинга в более 2000 закупках ожидаемой стоимостью в 4 млрд грн.

"Все благодаря тому, что теперь электронная система Prozorro подсвечивает аномально низкие предложения (которые на 30-40% ниже цен конкурентов). Участники должны их обосновать", - объясняют в Минэкономики.

К тому же 140 млн грн вернули предпринимателям, чью жалобу на нарушение своих прав в закупках удовлетворил Антимонопольный комитет. До введения новой редакции закона средства за подачу жалобы бизнесу не возвращались.

За год в упрощенных закупках приняли участие 44 тысячи участников.