Вводится в действие новая редакция закона о публичных закупках: что изменится

Фото: ProZorro (twitter.com-RayonKamin)

Порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизится до 50 тысяч гривен

Сегодня, 19 апреля, вводится действие новая редакция закона "О публичных закупках". Об основных новациях закона сообщает правительственный портал.

Порог для обязательного проведения закупок

Порог для обязательного проведения закупок через Prozorro снизится с 200 до 50 тысяч гривен.

Теперь более 250 тысяч закупок на год станут открытыми для участников и будут иметь элемент аукциона - до сих пор на допороговые суммы заказчики могли подписывать контракт с поставщиком напрямую. Ожидается, что для бизнеса это откроет дополнительный рынок на 30 млрд грн.

"При этом средства государства будут расходоваться более эффективно благодаря конкуренции. Кроме того, с сегодняшнего дня государственные заказчики будут отчитываться обо всех своих закупках от 1 копейки", - отмечают в Кабинете министров.

Усиление ответственности за грубые нарушения тендерного законодательства

В случае, если заказчик необоснованно отклонил тендерное предложение, и это подтвердит Госаудитслужба - его ожидает штраф от 25 до 51 тысяч гривен. Если же госструктура заключила договор без использования предусмотренных законом тендерных процедур, то штрафовать будут ее директора - на сумму от 34 до 85 тысяч гривен.

При этом за несущественные процедурные нарушения размер наказания для заказчиков уменьшается - с 11700 до 1700 грн.

Кроме того, бизнес, который победил в тендере, теперь сможет исправить несущественные ошибки в тендерном предложении. На это у участника будет 24 часа. Поэтому предприниматели смогут не терять тендер из-за случайно допущенной неточности, а государственные структуры - сохранить наиболее выгодное предложение и не переплачивать.

Совершенствование механизма обжалования тендерных процедур в АМКУ

Указано, что плата за жалобу будет возвращаться бизнесу в полном объеме, если ее удовлетворит Антимонопольный комитет Украины. В то же время в интересах заказчиков будут работать дополнительные предохранители от тендерного троллинга: к рассмотрению будут приниматься только оплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно.

Кроме того, стоимость за подачу жалобы изменится с фиксированной (5000 грн для товаров и услуг, 15 - для работ) на гибкую, что будет зависеть от ожидаемой стоимости закупки. Новые тарифы на подачу жалобу будут установлены отдельным постановлением Кабмина.

Заказчики смогут защищаться от демпинга

Благодаря механизму "аномальная низкая цена" электронная система будет подсвечивать предложения участников, которые будут на 30-40% ниже ближайших предложений конкурентов. В таком случае заказчик может попросить участника обосновать такую ​​цену, а в случае отсутствия объяснений - отклонить предложение.

Запуск Prozorro Market

Заработает быстрая и удобная альтернатива для небольших допороговых закупок - Prozorro Market. Это онлайн-магазин, в каталогах которого - наиболее распространенные товары для государственных заказчиков: горючее, канцелярия, техника, медизделия, продукты и тому подобное. Для заказчиков это возможность в несколько кликов и без тендерных процедур купить необходимый товар. Зато поставщикам достаточно один раз пройти квалификацию, и дальше только получать заказы.

Так, сейчас заказчики могут использовать Prozorro Market для закупок до 50 тысяч гривен, а после выхода соответствующего постановления от Кабмина - до 200 тысяч гривен.

Кроме того, начнется постепенная, но тектоническая трансформация организации самого процесса закупок - от тендерных комитетов до уполномоченных лиц. На смену коллективному принятию решений придет персональное, а проведение закупок с дополнительной нагрузки станет оплачиваемой работой.

Как отмечал Кабмин, в ночь на 19 апреля состоялось крупное обновление системы Prozorro.

Напомним, законопроект №1076 о внесении изменений в закон "О государственных закупках" (Prozorro) 20 октября вступил в силу. Спустя полгода он вводится в действие.

Как писало РБК-Украина ранее, парламентарии поддержали этот закон за основу в первом чтении 10 сентября прошлого года. А во втором чтении нардепы приняли закон 19 сентября.