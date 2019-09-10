Рада планирует усовершенствовать публичные закупки

Иллюстративное фото (twitter.com RayonKamin)

Нардепы поддержали соответствующий законопроект №1076 за основу

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1076 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании публичных закупок", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ поддержал 351 парламентарий. Также нардепы проголосовали за сокращенную процедуру подготовки проекта закона ко второму чтению.

В пояснительной записке указано, что сейчас заказчики сталкиваются с проблемой срыва ("троллинга") процедур закупок недобросовестными участниками, пользуясь правом обжалования процедуры закупки в Антимонопольный комитет, искусственно затягивают проведение такой процедуры закупки и оказывают давление на заказчиков.

Соответственно в проекте предлагаются новые подходы к обжалованию процедур закупок, которые приведут к уменьшению возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок.

Документом предусматриваются новые правила подачи жалобы и возвращения ее оплаты участнику, а также устанавливается запрет отмены тендера или признания его несостоявшимся, заказчиком при рассмотрении жалобы на данный тендер органом обжалования.

Кроме того, законопроектом предусматривается:

для планирования закупок и подготовки к проведению процедур закупок предоставить право заказчику проводить предварительные рыночные консультации с целью анализа рынка, в том числе запрашивать и получать рекомендации и информацию от субъектов хозяйствования;

предоставить возможность заказчику заключать один договор о закупке с победителем закупки нескольких (всех) лотов в рамках единой процедуры закупки;

определенная трансформация переговорной процедуры закупки путем уточнения порядка проведения переговоров и пересмотра оснований ее применения;

предоставить право заказчику отклонять тендерное предложение участника, который не выполнил свои обязательства перед ним по ранее заключенному договору о закупке;

детально регламентировать использование технических спецификаций к предмету закупки, в которых определяются характеристики товаров (услуг, работ) по совокупности всех их технических условий;

расширить перечень квалификационных критериев, требуемых заказчиком от участника размещения заказа (появляется требование о наличии финансовой возможности, которая подтверждается финансовой отчетностью);

пересмотрен перечень отдельных сфер хозяйствования и введена категоризация понятия заказчика;

устанавливается ответственность для руководителей заказчиков за невыполнение требований закона и за заключение договора о закупке до/без проведения закупок в порядке, установленном законом и тому подобное.

Напомним, в конце мая председатель ЦИК Татьяна Слипачук призывала Раду 8 созыва принять законопроект "О публичных закупках", который был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот законопроект Зеленский внес в парламент предыдущего созыва 22 мая.

Как писало РБК-Украина, в августе Министерство экономического развития и торговли сообщило, что система государственных закупок Prozorro позволила государству сэкономить на закупках около 86 миллиардов гривен. Система функционирует в Украине три года.