Рада приняла закон для борьбы со срывами публичных закупок

В документе предусмотрены новые подходы к обжалованию процедур закупок
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №1076 "О внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законодательные акты Украины о совершенствовании публичных закупок", передает корреспондент РБК-Украина.
Проект закона поддержали 292 нардепа.
В пояснительной записке указано, что сейчас заказчики сталкиваются с проблемой срыва ("троллинга") процедур закупок недобросовестными участниками, которые, пользуясь правом обжалования процедуры закупки в Антимонопольный комитет, искусственно затягивают проведение такой процедуры закупки и оказывают давление на заказчиков.
В документе предусмотрены новые подходы к обжалованию процедур закупок, которые приведут к уменьшению возможности злоупотреблений недобросовестными жалобщиками механизмом обжалования для искусственного затягивания процедур закупок.
Законом устанавливаются новые правила подачи жалобы и возвращения ее оплаты участнику, а также устанавливается запрет отмены тендера или признания его несостоявшимся заказчиком при рассмотрении жалобы на данный тендер органом обжалования.
Кроме того, законопроектом предусматривается:
Напомним, Рада поддержала данный закон за основу в первом чтении 10 сентября.
Как писало РБК-Украина ранее, в августе Министерство экономического развития и торговли сообщило, что система государственных закупок Prozorro позволила государству сэкономить на закупках около 86 миллиардов гривен. Система функционирует в Украине три года.