В Украине за месяц растаможили 11 тыс. "евроблях"

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

За них владельцы заплатили 81,5 млн гривен

С 25 ноября по 26 декабря в Украине растаможили 11 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, которые были ввезены с января 2015 года до ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной фискальной службы в Facebook.

Как отмечается, из общего количества растаможенных авто - почти 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно оплатили 81,5 млн грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого не соблюдены.

Кроме того, в течение 26 декабря было растаможено почти 1,4 тыс. автомобилей.

Напомним, заместитель главы Минфина Сергей Верланов сообщил, что в начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на "еврономерах". Он отметил, что в министерстве рассчитывают получить от растаможки "евроблях" от 5 до 10 млрд гривен.

Отметим, что первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тысячи долларов.

Законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.