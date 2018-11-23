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Порошенко: владельцы авто на еврономерах будут платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет

Новости » Политика    23.11.2018 - 13:12
Порошенко: владельцы авто на еврономерах будут платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет
Фото: встреча Петра Порошенко со студентами (twitter.com/poroshenko)

По словам Порошенко, средства заплаченные владельцами "евроблях" пойдут пенсионерам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что теперь владельцы авто на еврономерах будут платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Порошенко, важно, что каждая копейка, заплаченная владельцами "евроблях" пойдет пенсионерам. Благодаря этим средствам будут проиндексированы выплаты тем пенсионерам, у которых самые низкие пенсии.

"Теперь водители, которые покупают авто на европейских номерах, будут платить 500 евро не контрабандистам, а в бюджет. Так мы закрываем границы для контрабандистов и учимся жить в европейской цивилизованной стране", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко призывает прекратить акции протестов владельцев авто на иностранных номерах ("евроблях").

Отметим, сегодня Порошенко подписал законы о растаможке авто на "евробляхах", которыми предлагается внедрить новую модель налогообложения легковых автомобилей и ужесточить штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях". По словам главы государства, подписанные законы о растаможке "евроблях" являются компромиссом между государством и владельцами авто.

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