На Волынской таможне за месяц растаможили около 1,7 тыс. "евроблях"

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сумма таможенных сборов составила более 110,5 млн гривен

На Волынской таможне за месяц после вступления в силу нового закона об автомобилях на иностранной регистрации ("евроблях") было оформлено 1 тыс. 694 автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украины со ссылкой на пресс-службу ГФС области.

Как сообщается, за месяц с 25 ноября, после внесения изменений в налоговое и таможенное законодательства о выпуске в свободное обращение подержанных легковых автомобилей с иностранной регистрацией, в зоне деятельности Волынской таможни ГФС по декларациям граждан, которые ранее пользовались автомобилями в таможенных режимах "транзит" или "временный ввоз", оформили 1 тыс. 694 автомобиля.

Сбор от таможенного оформления автомобилей составил более 110,5 млн гривен.

Отмечается, что 937 автомобилей были оформлены без выезда за границу, на внутреннем таможенном посту "Луцк". Остальные оформлялись на таможенном посту "Ковель".

Напомним, в Украине по состоянию на понедельник, 17 декабря, было растаможено 3 тыс. 513 автомобилей на "евробляхах".

Отметим, первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тысячи долларов.