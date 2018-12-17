Минфин назвал количество "евроблях" в Украине

Фото: митинг владельцев євроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минфин хочет получить от растаможки евроблях от 5 до 10 млрд грн

В начале ноября 2018 года в Украине находилось около 630 тысяч автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра финансов Сергея Верланова для телепрограммы "Перша Шпальта".

Как отметил Верланов, в Минфине рассчитывают получить от растаможки "евроблях" от 5 до 10 млрд грн.

По его мнению, установленные законом условия растаможки автомобилей, являются эксклюзивными. "Ставки пошлин и акциза беспрецедентно снижены. Конечно, есть определенная граница, когда растаможка подержанного авто является экономически нецелесообразной. Как правило, это 13-20-летнего возраста автомобили. Если владельцы не захотят их растаможивать, пусть утилизируют или вывозят за пределы Украины", - сказал заместитель министра.

Верланов также напомнил о том, что в законе есть четкая норма, которая соотносится с Бюджетным кодексом и с законом о государственном бюджете, по которой все эти платежи пойдут в Пенсионный фонд.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тысячи долларов.