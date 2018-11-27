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Первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тыс. долларов

Новости » Экономика    27.11.2018 - 15:05
Первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тыс. долларов
Фото: митинг владельцев евроблях (Виталий Носач, РБК-Украина)

Растаможка автомобиля 2004 года обошлось в 50 тыс. грн

Черновицкая таможня оформила первый автомобиль на еврономерах по новому законодательству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе Государственной фискальной службы.

По данным ведомства, гражданин Украины растаможил свой легковой автомобиль с дизельным двигателем Renault Laguna 2004 года выпуска с немецкой регистрацией, заплатив 49,3 тыс. грн. Таким образом пошлина (10%) составила 4,6 тыс. грн, акцизный налог (льготная ставка с применением коэффициента 0,5) - 28,765 тыс. грн и НДС (20%) - 15,957 тыс грн.

В ГФС отметили, в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывается с 50%-й скидкой. Таким образом через три месяца таможенное оформление данной Renault Laguna стоило бы 83,8 тыс. грн. То есть экономия составила 34,5 тыс. грн.

Кроме того, таможенное оформление осуществляется при условии добровольной уплаты в государственный бюджет средств в сумме, равной 8500 грн (500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) в случае, если это транспортное средство находится на территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины.

В ГФС напомнили, что до 25 ноября, когда вступил в силу закон, предусматривающий новые правила ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией, импорт этой машины был невозможным из-за запрета таможенного оформления автомобилей старше 8 лет.

Напомним, что законы о растаможке авто на иностранных номерах ("евроблях") №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года.

По данным ГФС, с начала 2018 года (по состоянию на 1 ноября) в Украину было ввезено 173 тыс. транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 53,1 тыс. - в режиме "временного ввоза". С авто, ввезенных в этом году в режиме "транзит", 122,2 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока. Сейчас в ГФС нет статистики с "временного ввоза", поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.

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