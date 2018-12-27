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В Україні за місяць розмитнили 11 тис. "євроблях"

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 12:20
В Україні за місяць розмитнили 11 тис. "євроблях"
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

За них власники сплатили 81,5 млн гривень

З 25 листопада по 26 грудня в Україні розмитнили 11 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які були ввезені з січня 2015 року до листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної фіскальної служби у Facebook

Як зазначається, із загальної кількості розмитнених авто - майже 9,6 тис. транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили 81,5 млн грн (8500 за кожне авто), що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані. 

Крім того, протягом 26 грудня було розмитнено майже 1,4 тис. автомобілів. 

В Україні за місяць розмитнили 11 тис. &quot;євроблях&quot;Нагадаємо, заступник глави Мінфіну Сергій Верланов повідомив, що на початку листопада 2018 року в Україні перебувало близько 630 тисяч автомобілів на "єврономерах". Він зазначив, що в міністерстві розраховують отримати від розмитнення "євроблях" від 5 до 10 млрд гривень.

Відзначимо, першу "євробляху" за новим законом розмитнили майже за 2 тисячі доларів.

Закони про розмитнення авто на іноземних номерах ("євроблях") №8487 і №8488 набули чинності 25 листопада 2018 року.

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