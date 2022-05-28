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Украине нет места в ЕС? Зеленский рассказал о разногласиях с премьером Нидерландов

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 11:33
Украине нет места в ЕС? Зеленский рассказал о разногласиях с премьером Нидерландов Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Нидерландах сомневаются в том, что Украина сможет вступить в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер страны Марк Рютте должен дать более четкий ответ на этот вопрос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью для NOS.

Во время телефонного разговора с Рютте, президент призвал его дать более четкий ответ относительно того, может ли Украина вступить в Союз как можно быстрее.

"Если вы считаете, что для нас нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо. Вы действительно помогаете нам, и я очень благодарен вам за это. Но когда дело дошло до ЕС, вы умолчали обо всем, что мы хотели услышать", - прокомментировал разговор с премьером Зеленский.

Напомним, РБК-Украина писало о, что, по словам Рютте Украина вряд ли станет кандидатом на вступление в ЕС в ближайшее время. Вероятно, что Союз ограничится тем, что назовет ее "потенциальным кандидатом".

Как отметила премьер Финляндии Санна Марин, ЕС вероятно не сможет сделать исключение Украине, чтобы предоставить ей особые условия по вступлению.

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