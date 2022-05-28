Украине нет места в ЕС? Зеленский рассказал о разногласиях с премьером Нидерландов

В Нидерландах сомневаются в том, что Украина сможет вступить в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер страны Марк Рютте должен дать более четкий ответ на этот вопрос.

Во время телефонного разговора с Рютте, президент призвал его дать более четкий ответ относительно того, может ли Украина вступить в Союз как можно быстрее.

"Если вы считаете, что для нас нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо. Вы действительно помогаете нам, и я очень благодарен вам за это. Но когда дело дошло до ЕС, вы умолчали обо всем, что мы хотели услышать", - прокомментировал разговор с премьером Зеленский.