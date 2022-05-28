Україна не має місця в ЄС? Зеленський розповів про розбіжності із прем'єром Нідерландів

У Нідерландах сумніваються у тому, що Україна зможе швидше вступити до Європейського союзу. Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр країни Марк Рютте повинен дати чіткішу відповідь щодо цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю для NOS.

Під час телефонної розмови з Рютте, президент закликав його дати більш чітку відповідь щодо того, чи може Україна вступити до Союзу якнайшвидше.

"Якщо ви вважаєте, що для нас немає місця в ЄС, то ви маєте сказати про це прямо. Ви дійсно допомагаєте нам, і я дуже вдячний вам за це. Але коли справа дійшла до ЄС, ви промовчали про все, що ми хотіли почути", - прокоментував розмову з прем'єром Зеленський.