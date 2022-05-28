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Україна не має місця в ЄС? Зеленський розповів про розбіжності із прем'єром Нідерландів

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Субота 28 травня 2022 11:33
Україна не має місця в ЄС? Зеленський розповів про розбіжності із прем'єром Нідерландів Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Нідерландах сумніваються у тому, що Україна зможе швидше вступити до Європейського союзу. Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр країни Марк Рютте повинен дати чіткішу відповідь щодо цього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю для NOS.

Під час телефонної розмови з Рютте, президент закликав його дати більш чітку відповідь щодо того, чи може Україна вступити до Союзу якнайшвидше.

"Якщо ви вважаєте, що для нас немає місця в ЄС, то ви маєте сказати про це прямо. Ви дійсно допомагаєте нам, і я дуже вдячний вам за це. Але коли справа дійшла до ЄС, ви промовчали про все, що ми хотіли почути", - прокоментував розмову з прем'єром Зеленський.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про, що, за словами Рютте Україна навряд чи стане кандидатом на вступ до ЄС найближчим часом. Ймовірно, що Союз обмежиться тим, що назве її "потенційним кандидатом".

Як відзначила прем’єр Фінляндії Санна Марін, ЕС ймовірно не зможе зробити виняток Україні, аби надати їй особливі умови щодо вступу.

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