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Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов усиление обороноспособности ВСУ

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Киев, Пятница 27 мая 2022 00:56
Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов усиление обороноспособности ВСУ Владимир Зеленский (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Пути усиления украинской армии, а также повышение ее способности обороняться и отражать атаки оккупантов президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Глава государства также проинформировал главу правительства о ситуации на поле боя, а также об усилении активности российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Владимира Зеленского.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, именно Россия должна сделать первый шаг для переговоров, в частности, отвести свои войска на позиции по состоянию до 24 февраля 2022 года.

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Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Нидерланды Марк Рютте
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