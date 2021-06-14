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Когда в Украине легализуют медицинскую марихуану: в Раде назвали сроки принятия закона

Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Рада проголосует в первом чтении за законопроект о легализации медицинского каннабиса (№5596) до конца сессии или в сентябре. Здесь нет срочности, потому что постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в страну.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, депутаты проголосуют в первом чтении, а со вторым - возникнут проблемы.

"У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали "заспамить" документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого", - отметил Корниенко.

Он считает, что в первом чтении проголосуют до конца сессии или, возможно, в сентябре.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект №5596 по регулированию оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.

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