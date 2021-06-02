Регулирование оборота каннабиса в Украине: в Раде рассказали, что предлагает закон

В Верховной раде зарегистрировали законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий обозначил основные нормы документа.

Об этом он написал в своем Telegram.

Нардеп отметил, что за последний год в парламенте было зарегистрировано несколько альтернативных проектов закона на эту тему. На базе медкомитета нардепы разработали компромиссный вариант, а альтернативные законопроекты - отозваны.

Закон предлагает разрешить лекарственные средства на основе каннабиса, используемые для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.

"Сейчас таких лекарств ориентировочно требует 2 млн украинских пациентов. В частности, пациенты с онкозаболеваниями, заболеваниями Альцгеймера, Паркинсона", - пояснил парламентарий.

Проект закона №5596 разрешает деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопли после получения соответствующей лицензии.

Предусмотрено создание уполномоченного органа по контролю в сфере обращения медицинского каннабиса. Кроме этого, вводится двойной контроль Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения пути этих препаратов от производителя к пациенту.

Украинским ученым хотят разрешить исследовать препараты на основе медицинского каннабиса.

"Контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях предлагается сделать жестким. Препараты будут отпускать исключительно по электронному рецепту от врача. Деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, подлежит лицензированию и регулярной отчетности", - добавил глава комитета.