Регулирование оборота каннабиса в Украине: в Раде рассказали, что предлагает закон
В Верховной раде зарегистрировали законопроект №5596 о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Глава комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий обозначил основные нормы документа.
Об этом он написал в своем Telegram.
Нардеп отметил, что за последний год в парламенте было зарегистрировано несколько альтернативных проектов закона на эту тему. На базе медкомитета нардепы разработали компромиссный вариант, а альтернативные законопроекты - отозваны.
Закон предлагает разрешить лекарственные средства на основе каннабиса, используемые для преодоления хронической боли, депрессии, посттравматического стрессового расстройства.
"Сейчас таких лекарств ориентировочно требует 2 млн украинских пациентов. В частности, пациенты с онкозаболеваниями, заболеваниями Альцгеймера, Паркинсона", - пояснил парламентарий.
Проект закона №5596 разрешает деятельность предприятий по культивированию лекарственных конопли после получения соответствующей лицензии.
Предусмотрено создание уполномоченного органа по контролю в сфере обращения медицинского каннабиса. Кроме этого, вводится двойной контроль Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения пути этих препаратов от производителя к пациенту.
Украинским ученым хотят разрешить исследовать препараты на основе медицинского каннабиса.
"Контроль за оборотом каннабиса в медицинских и научных целях предлагается сделать жестким. Препараты будут отпускать исключительно по электронному рецепту от врача. Деятельность, связанная с оборотом медицинского каннабиса, подлежит лицензированию и регулярной отчетности", - добавил глава комитета.
Напомним, в Верховную раду сегодня внесли соответствующий законопроект. Сейчас его текст отсутствует на сайте ВР.
В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.
Однако лекарственные средства на основе каннабиса должны быть в виде ампул или таблеток и применяться только в медицинских, а не рекреационных целях.
Так, 9 апреля Кабинет министров разрешил некоторые препараты на основе каннабиса.
При этом эксперт Тарас Ратушный считает, что такое решение не является легализацией марихуаны, поскольку именно вещество остается в Украине под запретом.