Коли в Україні легалізують медичну марихуану: в Раді назвали терміни прийняття закону

Рада проголосує в першому читанні за законопроект про легалізацію медичного канабісу (№5596) до кінця сесії або у вересні. Тут немає терміновості, тому що постановою МОЗ деякі препарати вже дозволили ввозити до країни.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, депутати проголосують в першому читанні, а з другим - виникнуть проблеми.

"У нас є системні противники цієї ідеї, вони погрожували "заспамити" документ правками. Будемо вести перемовини. Зрештою цей закон набагато жорсткіший, ніж ті версії, що були до цього", - зазначив Корнієнко.

Він вважає, що в першому читанні проголосують до кінця сесії або, можливо, у вересні.