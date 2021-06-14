ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Когда в Украине легализуют медицинскую марихуану: в Раде назвали сроки принятия закона

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 июня 2021 10:53
Когда в Украине легализуют медицинскую марихуану: в Раде назвали сроки принятия закона Фото: глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

Рада проголосует в первом чтении за законопроект о легализации медицинского каннабиса (№5596) до конца сессии или в сентябре. Здесь нет срочности, потому что постановлением Минздрава некоторые препараты уже разрешили ввозить в страну.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

По его словам, депутаты проголосуют в первом чтении, а со вторым - возникнут проблемы.

"У нас есть системные противники этой идеи, они угрожали "заспамить" документ правками. Будем вести переговоры. В конце концов этот закон гораздо жестче, чем те версии, что были до этого", - отметил Корниенко.

Он считает, что в первом чтении проголосуют до конца сессии или, возможно, в сентябре.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект №5596 по регулированию оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика легализация наркотики Верховная Рада
NEWS
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
Минимум с начала года. В Украине 420 новых случаев коронавируса
DAILY
Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Корниенко: Инструмент с СНБО будет использоваться еще и еще