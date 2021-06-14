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Коли в Україні легалізують медичну марихуану: в Раді назвали терміни прийняття закону

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Київ, Понеділок 14 червня 2021 10:53
Коли в Україні легалізують медичну марихуану: в Раді назвали терміни прийняття закону Фото: голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Рада проголосує в першому читанні за законопроект про легалізацію медичного канабісу (№5596) до кінця сесії або у вересні. Тут немає терміновості, тому що постановою МОЗ деякі препарати вже дозволили ввозити до країни.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, депутати проголосують в першому читанні, а з другим - виникнуть проблеми.

"У нас є системні противники цієї ідеї, вони погрожували "заспамити" документ правками. Будемо вести перемовини. Зрештою цей закон набагато жорсткіший, ніж ті версії, що були до цього", - зазначив Корнієнко.

Він вважає, що в першому читанні проголосують до кінця сесії або, можливо, у вересні.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроект №5596 щодо регулювання обігу конопель у медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" сказано, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу.

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