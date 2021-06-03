Рада приняла за основу закон о противодействии антисемитизму в Украине

Верховная рада приняла закон для противодействия антисемитизму в Украине. Соответствующий законопроект №5109 народные депутаты одобрили за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 252 нардепа.
Антисемитизмом в Украине, согласно проекту, является определенное отношение к лицам еврейского происхождения, которое выражается в ненависти по отношению к ним.
В документе указано, что антисемитизм, его проявления в Украине запрещаются.
В законе прописаны такие проявления антисемитизма:
При этом проявления антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, но которые были идентифицированы как таковые, также хотят наказывать.
Виновные лица понесут гражданскую правовую и уголовную ответственность.
"Лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ему в результате антисемитизма, его проявлений в порядке, определенном законодательством Украины", - гласит документ.
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Напомним, ранее комитет по правам человека рекомендовал ВР одобрить этот закон за основу.
Как писало РБК-Украина, ВР предлагают также установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова.
В интервью РБК-Украина летом 2020 года посол Израиля в Украине Джоэл Лион заявил, что в нашей стране есть подъем антисемитизма.
Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма.