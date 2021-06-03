Рада прийняла за основу закон про протидію антисемітизму в Україні

Верховна рада ухвалила закон для протидії антисемітизму в Україні. Відповідний законопроект №5109 народні депутати прийняли за основу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 252 нардепи.
Антисемітизмом в Україні, згідно з проектом, є певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них.
У документі вказано, що антисемітизм, його прояви в Україні забороняються.
У законі прописані такі прояви антисемітизму:
При цьому прояви антисемітизму до осіб неєврейського походження, але які були ідентифіковані як такі, також хочуть карати.
Винні особи понесуть громадянську правову і кримінальну відповідальність.
"Особа має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданих їй у результаті антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України", - зазначено в документі.
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Нагадаємо, раніше комітет з прав людини рекомендував ВР схвалити цей закон за основу.
Як писало РБК-Україна, ВР пропонують також встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм. Відповідний законопроект №5110 вже отримав підтримку комітету з питань свободи слова.
В інтерв'ю РБК-Україна влітку 2020 року посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що в нашій країні є підйом антисемітизму.
Президент Володимир Зеленський підкреслював, що в Україні дуже низький рівень антисемітизму.