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В Украине хотят создать е-систему разрешений на выбросы: комитет Рады поддержал закон

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Украина, Четверг 13 мая 2021 16:35
В Украине хотят создать е-систему разрешений на выбросы: комитет Рады поддержал закон Фото: Раде рекомендуют одобрить закон о е-системе выдачи разрешений на выбросы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы. Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует парламенту принять новую редакцию законопроекта №4167.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Глава Минэкологии Роман Абрамовский подчеркнул, документ является одним из самых евроинтеграционных в сфере защиты окружающей среды.

"Законопроект позволит крупным промышленным предприятиям получить новые прозрачные отношения с государством. В частности, это - получение одного разрешения вместо трех, на основе из тех технических характеристик, которые будут заявлены производителем оборудования и в электронном виде", - пояснил он.

Представитель Совета национальной безопасности и обороны в свою очередь отметил, что этот проект в предлагаемой редакции представляет угрозу для экономической безопасности Украины и несет значительные негативные социальные и экономические последствия. Он высказал ряд замечаний к документу, в частности, определению "значительных загрязнений", этапности его внедрения, влияния на бизнес.

Свои замечания к доработанному закону высказали и общественные организации, в том числе о необходимости дифференцированного подхода к отраслям.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале марта экологический комитет утвердил новую редакцию законопроекта об электронной системе выдачи разрешений на выбросы.

Как писало РБК-Украина, в середине февраля Верховная рада отправила на повторное первое чтение законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения".

Так, в конце сентября в Украине предприятия обязали готовить ежегодные отчеты о выбросах парниковых газов

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