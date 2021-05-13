В Украине хотят создать е-систему разрешений на выбросы: комитет Рады поддержал закон

В Украине хотят создать электронную систему выдачи разрешений на выбросы . Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования рекомендует парламенту принять новую редакцию законопроекта №4167.

Глава Минэкологии Роман Абрамовский подчеркнул, документ является одним из самых евроинтеграционных в сфере защиты окружающей среды.

"Законопроект позволит крупным промышленным предприятиям получить новые прозрачные отношения с государством. В частности, это - получение одного разрешения вместо трех, на основе из тех технических характеристик, которые будут заявлены производителем оборудования и в электронном виде", - пояснил он.

Представитель Совета национальной безопасности и обороны в свою очередь отметил, что этот проект в предлагаемой редакции представляет угрозу для экономической безопасности Украины и несет значительные негативные социальные и экономические последствия. Он высказал ряд замечаний к документу, в частности, определению "значительных загрязнений", этапности его внедрения, влияния на бизнес.

Свои замечания к доработанному закону высказали и общественные организации, в том числе о необходимости дифференцированного подхода к отраслям.

"Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект в первом чтении", - говорится в сообщении.