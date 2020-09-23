В Украине предприятия обязали готовить отчеты о выбросах парниковых газов

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В Украине предприятия обязали готовить ежегодные отчеты о выбросах парниковых газов. Кабинет министров одобрил 3 нормативно-правовых акта для прозрачного учета выбросов парниковых газов промышленными предприятиями.

Об этом сообщает правительственный портал.

Указано, что с 2021 определены Кабмином крупные и средние промышленные предприятия будут обязаны готовить планы по мониторингу выбросов парниковых газов и утверждать их в Миндовкилли.

"Ежегодно предприятия будут готовить отчеты о выбросах парниковых газов, которые будут проверяться независимыми экспертами в соответствии с установленными процедурами и затем подаваться на утверждение в Миндовкилля", - отмечается в сообщении.

В Кабмине также напомнили, что с 2019 года в Украине действует налог на выбросы парниковых газов на уровне 10 гривен за тонну выбросов, однако предприятия рассчитывают объемы выбросов по разным методикам, а представленные отчеты не проходят проверку.

"То есть ... бюджет, возможно, недополучает налоги", - сказано в сообщении.

Напомним, в докладе ООН указано, что в 2020 году в мире концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня, а изменения климата не прекратились даже с началом глобальной пандемии коронавируса.

Как писало РБК-Украина, исследование Национальной академии наук США свидетельствует, что до трех миллиардов людей в 2070 году будут жить в областях, которые считаются слишком жаркими для проживания в случае, если планета продолжит нагреваться на текущих уровнях в течение следующих 50 лет.