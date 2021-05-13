В Україні хочуть створити е-систему дозволів на викиди: комітет Ради підтримав закон

В Україні хочуть створити електронну систему видачі дозволів на викиди. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування рекомендує парламенту схвалити нову редакцію законопроекту №4167.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Глава Мінекології Роман Абрамовський наголосив, документ є одним із найбільш євроінтеграційних у сфері захисту довкілля.

"Законопроект дозволить великим промисловим підприємствам отримати нові прозорі відносини з державою. Зокрема, це - отримання одного дозволу замість трьох, на основі з тих технічних характеристик, які будуть заявлені виробником обладнання і в електронному вигляді", - пояснив він.

Представник Ради національної безпеки і оборони своєю чергою зазначив, що цей проект у пропонованій редакції становить загрозу для економічної безпеки України і несе значні негативні соціальні та економічні наслідки. Він висловив ряд зауважень до документу, зокрема, щодо визначення "значних забруднень", етапності його впровадження, впливу на бізнес.

Свої зауваження до доопрацьованого закону висловили й громадські організації, зокрема щодо необхідності диференційованого підходу до галузей.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у першому читанні за основу", - сказано у повідомленні.