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В Украине в этом году начнет работать "посол" ООН, - Ельченко

Новости » Политика    14.01.2019 - 11:19
В Украине в этом году начнет работать "посол" ООН, - Ельченко
Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

С 2019 года в ООН вводят "Институт послов"

В системе ООН с 2019 года будет введен так называемый "Институт послов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.UA.

Как отмечается, о нововведениях рассказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко. Он рассказал, что  резиденты-координаторы непосредственно будут подчиняться генеральному секретарю ООН и будут считаться самыми высокими представителями системы ООН в офисах стран.

"Их мандат будет предусматривать не только реализацию программ развития, как это было до недавнего времени, но и улучшение общей координации между агентствами системы ООН и, возможно, самое главное - поддержку правительств для предотвращения кризисов (гуманитарных, безопасности, политических, техногенных)", - рассказал дипломат.

Ельченко также рассказал, что требования и ответственность ООН тоже будут усиливаться.

"Отныне тактй посол ООН будет действовать и в Украине. Но для него, а точнее - его полноценного функционирования, придется пересмотреть подписанное еще в далеком 1992 г соглашение между Украиной и ООН, которое уже не отвечает современным реалиям", - подчеркивает дипломат.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагал назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

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