Украина вошла в комиссию ООН по международной торговле           

Иллюстративное фото (uncitral.un.org)

Украина стала членом ЮНСИТРАЛ сроком на 6 лет

Украину избрали членом комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра юстиции Сергея Петухова.

По его словам, Украина избрана членом комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) сроком на 6 лет. Он подчеркнул, что эта комиссия работает над унификацией и развитием правил международной торговли.

"Министерство юстиции, которое инициировало представление кандидатуры Украины, будет принимать непосредственное участие в разработке новых стандартов международного инвестиционного арбитража, электронной коммерции и процедур банкротства", - добавил Петухов.

Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывести российские войска с Крыма. Также резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Позже стало известно, какие страны голосовали против резолюции по милитаризации Крыма. В частности, позицию Украины не поддержали Российская Федерация, Беларусь, Сербия, Армения, Куба, Узбекистан и еще 13 стран.



