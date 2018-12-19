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Украина вошла в комиссию ООН по международной торговле           

Новости » Политика    19.12.2018 - 12:56
Украина вошла в комиссию ООН по международной торговле           
Иллюстративное фото (uncitral.un.org)

Украина стала членом ЮНСИТРАЛ сроком на 6 лет

Украину избрали членом комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра юстиции Сергея Петухова.

По его словам, Украина избрана членом комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) сроком на 6 лет. Он подчеркнул, что эта комиссия работает над унификацией и развитием правил международной торговли.

"Министерство юстиции, которое инициировало представление кандидатуры Украины, будет принимать непосредственное участие в разработке новых стандартов международного инвестиционного арбитража, электронной коммерции и процедур банкротства", - добавил Петухов.

Украина вошла в комиссию ООН по международной торговле           

Напомним, 17 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом вывести российские войска с Крыма. Также резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Позже стало известно, какие страны голосовали против резолюции по милитаризации Крыма. В частности, позицию Украины не поддержали Российская Федерация, Беларусь, Сербия, Армения, Куба, Узбекистан и еще 13 стран.


 

В МИД рассказали, что означает для Украины принятие резолюции ООН по Крыму
Новости Украины ООНторговляМинистерство юстиции Украины
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