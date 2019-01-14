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В Україні цього року почне працювати "посол" ООН, - Єльченко

Новини » Політика    14.01.2019 - 11:19
В Україні цього року почне працювати "посол" ООН, - Єльченко
Фото: Володимир Єльченко (UN Photo/Evan Schneider)

З 2019 року в ООН запроваджують "Інститут послів"

В системі ООН з 2019 року буде впроваджено так званий  "Інститут послів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.UA.

Як зазначається, про нововведення розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко. Він розповів, що резиденти-координатори безпосередньо підкорятимуться генеральному секретарю ООН і будуть вважатися найвищими представниками системи ООН в офісах країн.

"Їх мандат буде передбачати не тільки реалізацію програм розвитку, як це було до недавнього часу, але і поліпшення загальної координації між агентствами системи ООН і, можливо, найголовніше - підтримку урядів для запобігання кризам (гуманітарних, безпекових, політичних, техногенних)", - розповів дипломат.

Єльченко також розповів, що вимоги та відповідальність ООН теж будуть посилюватися.

"Відтепер тактй посол ООН буде діяти і в Україні. Але для нього, а точніше - його повноцінного функціонування доведеться переглянути підписану ще в далекому 1992 р угоду між Україною та ООН, яке вже не відповідає сучасним реаліям", - підкреслює дипломат.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович пропонував призначити спеціального посла генерального секретаря ООН з питань України. 

Раніше Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму. 

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