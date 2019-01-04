Польша предлагает назначить послом генсека ООН по вопросам Украины

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Также Чапутович инициирует изменения нормандского формата

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает назначить специального посла генерального секретаря ООН по вопросам Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата для издания Handelsblatt.

Чапутович также убежден, что необходимо изменить участников нормандского формата, добавив в него США и ЕС.

"Я предлагаю специального посланника Генерального секретаря ООН для Украины. И я думаю, что в так называемом нормадському формате, кроме Германии, Франции, Украины и России, должны присоединиться США и ЕС", - сказал министр.

Чапутович также отметил, что Германия и Франция, считают, что они представляют Европу, но Польша так не считает.

"Нас могут представлять только европейские учреждения, в данном случае Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, а не другие страны", - отметил дипломат.

Напомним, новая встреча в нормандском формате на уровне советников состоится в январе 2019 года.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что санкции против Российской Федерации необходимо оставить и усилить после детального анализа.