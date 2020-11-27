В Украине в этом году на 54% увеличилось количество сообщений о домашнем насилии

Фото: насилие (freepik)

В Украине в этом году в полицию поступило на 54% больше сообщений о домашнем насилии, чем в прошлом году. Также было составлено на 27% больше протоколов об административных правонарушений.

Об этом на брифинге "16 дней против насилия" заявила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Кроме этого на учет взяли на 22% больше обидчиков, а также вынесено в 5 раз больше срочных предписаний.

"Действительно, карантин, который был вызван пандемией COVID-19 еще больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предотвращению и противодействию этому явлению", - заявила Павличенко.

В МВД отметили, что для противодействия домашнему насилию увеличено количество специализированных мобильных групп реагирования. Сейчас таких групп 54.

Ранее РБК-Украина писало, что за нынешнее полугодие правоохранители зафиксировали более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии.

Также сообщалось, что за полгода полиция открыла около 900 дел по факту домашнего насилия.