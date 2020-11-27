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В Україні в цьому році на 54% збільшилася кількість повідомлень про домашнє насильство

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 08:33
В Україні в цьому році на 54% збільшилася кількість повідомлень про домашнє насильство
Фото: насильство (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні у цьому році в поліцію надійшло на 54% більше повідомлень про домашньому насильстві, ніж у минулому році. Також було складено на 27% більше протоколів про адміністративні правопорушень.

Про це на брифінгу "16 днів проти насильства" заявила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павличенків.

Крім цього на облік взяли на 22% більше кривдників, а також винесено в 5 разів більше термінових розпоряджень.

"Справді, карантин, який був викликаний пандемією COVID-19 ще більше оголив проблему домашнього насильства. І в таких умовах Міністерство внутрішніх справ дещо переглянув підходи до запобігання і протидії цьому явищу", - заявила Павличенків.

У МВС зазначили, що для протидії домашньому насильству збільшено кількість спеціалізованих мобільних груп реагування. Зараз таких груп 54.

Раніше РБК-Україна писало, що за нинішній півріччя правоохоронці зафіксували більше 101 тисячі повідомлень про домашнє насильство.

Також повідомлялося, що за півроку поліція відкрила близько 900 справ за фактом домашнього насильства.

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